Roma: Testaccio, romano denunciato per furto generi alimentari

Roma – Un 45enne romano, responsabile di numerosi furti di generi alimentari ai danni di diversi supermercati, è stato denunciato dagli agenti del commissario Celio, diretto da Maria Sironi, a seguito di attività di indagine, hanno denunciato un 45enne romano responsabile di numerosi furti di beni di genere alimentare ai danni di diversi supermercati.

Le indagini degli investigatori si sono concentrate sulla visualizzazione di 2 video effettuati da una solerte cittadina che, affacciata sul balcone di casa nel quartiere Testaccio, tramite il proprio cellulare ha ripreso un uomo che, dopo essere giunto a bordo di una vettura, scendeva dal mezzo ed iniziava ad aggirarsi con fare sospetto sulla strada dove erano alcune pedane contenenti beni di genere alimentare destinati ad un vicino esercizio commerciale.

A questo punto si accaparrava alcuni scatoloni che metteva subito in auto per poi darsi alla fuga. I poliziotti dopo aver visionato accuratamente i filmati forniti dalla donna, sono riusciti a risalire al proprietario dell’autovettura che e’ risultato avere diversi precedenti specifici di polizia e, a seguito di riconoscimento da parte della stessa, e’ stato denunciato in stato di libertà in attesa di determinazione dell’Autorità Giudiziaria.