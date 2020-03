Roma: Tor Bella Monaca, inseguimento con sparatoria

Roma – Intorno alle 22 di ieri sera una volante della Polizia, impegnata in un controllo nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma, e precisamente in via dell’Archeologia, ha ingaggiato un inseguimento con una Jeep che non si e’ fermata all’alt intimato.

Nell’auto in fuga, quattro persone che per liberarsi della Polizia alle calcagna hanno esploso dal finestrino diversi colpi di pistola. L’inseguimento si e’ protratto per diverso tempo e ha portato le auto anche fuori strada nelle campagne circostanti. La corsa dei banditi si e’ interrotta in via del Torrazzo di Torrenova, dove la Jeep e’ stata abbandonata e la fuga dei quattro e’ proseguita a piedi. I fuggiaschi hanno preso direzioni diverse e si sono dileguati in poco tempo.

La polizia e’ attualmente sulle loro tracce. Non sono stati registrati feriti. A riportare danni solo l’auto della Polizia, che al termine dell’inseguimento non era più in condizioni di marciare.