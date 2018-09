Roma. Trovata morta in casa: marito, non volevo soffrisse

Avrebbe lasciato anche un biglietto Valter Pancianeschi, il 64enne fermato dai carabinieri per l’omicidio della moglie in un appartamento a Roma.

Gli investigatori lo hanno trovato nell’appartamento. “Scusate, dovevo farlo. Non volevo che soffrisse” avrebbe scritto l’uomo.

Per chi indaga alla base dell’omicidio c’era l’esasperazione dell’uomo per una forte depressione di cui da tempo soffriva la moglie.

Il corpo di Paola Adiutori (e non Auditori come scritto inizialmente) e’ stato trovato sul letto dell’abitazione nel quartiere San Giovanni dove la coppia, che non aveva figli, viveva da tempo.

E’ stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria Valter Pancianeschi, 64 anni, l’uomo che ieri sera poco prima delle 19 ha chiamato il 112 riferendo di aver ucciso la moglie e di volersi suicidare.

I carabinieri sono riusciti a individuare l’abitazione da dove proveniva la telefonata, in via Albalonga 23, zona Re di Roma, e sul posto sono intervenuti il nucleo operativo di piazza Dante e il nucleo radiomobile.

I militari, aperta la porta, hanno trovato sul letto il cadavere della donna, Paola Adiutori, 66 anni, e il marito che si puntava un coltello puntato alla gola e minacciava di uccidersi.

I militari hanno cercato di dissuaderlo e sono riusciti a toglierli il coltello dalle mani. Il medico legale non ha riscontrato segni di violenza ne’ di strangolamento sul corpo della moglie che e’ stato portato all’istituto di medicina legale della Sapienza: sara’ l’autopsia a stabilire le cause della morte.

Nella notte Piancianeschi e’ stato interrogato in caserma alla presenza del pm e ha confessato di aver soffocato la moglie perche’ la donna soffriva di una grave depressione, si lamentava continuamente del suo stato di salute e lui non voleva piu’ vederla soffrire.

E’ stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria, che dovra’ essere convalidato entro 48 ore, anche in base ai risultati dell’autopsia, per l’ipotesi di omicidio aggravato. L’uomo e’ stato trasferito a Regina Coeli.