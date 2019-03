Roma: trovato con borsone pieno di marijuana, arrestato 48enne

Roma – Nella serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Montesacro hanno arrestato un cittadino italiano di 48 anni, nullafacente e con precedenti penali, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso di un normale controllo del territorio nel quartiere di San Basilio, i militari lo hanno notato mentre camminava portando sulle spalle un grosso borsone. Pochi metri dopo lo hanno fermato e il forte odore proveniente proprio da quel borsone li ha spinti ad approfondire il controllo.

Nel borsone i militari hanno rinvenuto diversi involucri in plastica contenenti complessivi 5,7 chili di marijuana. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire materiale utile a confezionare lo stupefacente. Dopo l’arresto il 48enne e’ stato portato in caserma, mentre la droga e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati.

Successivamente, su disposizione dell’Autorita’ giudiziaria, l’uomo e’ stato riaccompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa di essere condotto presso le aule di piazzale Clodio per essere sottoposto al rito direttissimo.