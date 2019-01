Roma: trovato con spranga intento a rapinare minimarket, arrestato

Roma – La scorsa notte i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato un cittadino del Bangladesh di 42 anni, senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di tentata rapina. L’uomo, si e’ introdotto all’interno di un negozio di alimentari, gestito da un connazionale 21enne, con in pugno una spranga in acciaio.

Una volta arrivato davanti alla cassa, il malvivente, ha minacciato il gestore, brandendogli l’arma a pochi centimetri dal volto e lo ha costretto a farsi consegnare l’incasso. I militari, in transito in quel momento, hanno notato la scena e hanno fatto irruzione all’interno del negozio, riuscendo a disarmare e ad arrestare il rapinatore.

L’arrestato e’ stato condotto in caserma e trattenuto, in attesa del rito direttissimo.

Lo comunica in una nota il Comando Provinciale dei Carabinieri Roma.