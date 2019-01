Roma: vasta operazione antidroga, in manette 10 persone

Roma – Una vasta operazione antidroga dei Carabinieri di Roma ha portato all’arresto, nelle ultime 24 ore, di 10 persone, tutte con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle attivita’, i militari hanno sequestrato migliaia di dosi, pronte per essere smerciate nelle piazze di spaccio, tra cocaina, hashish, marijuana e shaboo.

Le zone passate sotto lo sguardo attento delle numerose pattuglie, in divisa e in abiti civili, impiegate nell’operazione sono state quelle di San Basilio, Appia, Torrevecchia, Primavalle, Cinecitta’ e Quarticciolo. A finire in manette sono stati 7 romani, un ragazzo originario di Napoli, uno cinese ed uno filippino, di eta’ comprese tra i 19 e i 56 anni, perlopiu’ pregiudicati, sorpresi complessivamente in possesso di circa 500 grammi di marijuana, 45 grammi di cocaina, 24 gr. di cristalli di shaboo purissimi e 76 grammi di hashish.

Durante le attivita’ di controllo, i militari hanno anche sequestrato il bottino dei pusher, oltre 2 mila euro in contanti ritenuti provento della loro illecita attivita’.