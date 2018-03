Roma: vigili attesi da duro lavoro durante il mese di aprile

Roma – Aprile di fuoco per Polizia Locale di Roma Capitale e neo comandante Antonio Di Maggio

Roma – Si preannuncia un aprile con tanto lavoro per i vigili urbani della Capitale. L’obiettivo è quello di evitare il caos sulle strade di Roma. Per farlo sarà necessario il massimo impegno da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. Un battesimo di fuoco per il neo comandante Antonio Di Maggio, chiamato a dare fondo alle sue doti di motivatore per rendere più lunga una coperta che, mai come il prossimo mese, meriterebbe di essere ben più lunga.

Roma – Giannini: aprile non sarà un dolce dormire per noi, ma non lo è mai

Ad oggi, si legge su RomaToday, l’organico conta su appena 5.670 uomini divisi in 15 gruppi territoriali (19 perché l’accorpamento non si è ancora completato del tutto) e 5 speciali, a fronte degli 8450 previsti dalla legge regionale. Così, ancora una volta, toccherà fare di necessità virtù. “Aprile non sarà un dolce dormire per noi, ma forse non lo è mai”. Spiega il segretario romano di Diccap, Stefano Giannini.

Roma – lavoro di Pasqua sarà solo rodaggio

“Ogni giorno dell’anno affrontiamo una emergenza diversa. Solo che queste forse riusciremo ad affrontarle meglio grazie al “doping contabile” degli straordinari che magicamente moltiplicherà il personale a disposizione”. Straordinari che, in quasi tutti gli eventi, saranno a carico degli organizzatori privati. Al comando di via della Consolazione si lavora alacremente per coprire tutti i servizi. Pasqua sarà appuntamento di rodaggio. Da coprire per le chiusure stradali il rito della via Crucis. Personale rafforzato anche per la veglia pasquale del sabato sera e per la messa della domenica. Come detto si tratta solo di un rodaggio.

Roma – 5 aprile personale schierato per incontro di calcio tra Lazio e Salisburgo

Il 5 aprile all’Olimpico personale schierato per Lazio-Salisburgo di Europa League. Inizieranno da sabato 7 invece le chiusure per la Maratona di Roma, in programma domenica 8 aprile. Chiusure stradali, rimozioni e divieti di parcheggio, renderanno necessario il servizio di 600 agenti (questo il numero dello scorso anno). “Rispetto ad altri eventi”, spiegano dal comando a RomaToday, “in questo caso non sono possibili le cosiddette chiusure a soffietto. Sarà quindi necessario un presidio costante”.