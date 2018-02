Roma: vigili rinvengono magazzino merce contraffatta all’Esquilino

Roma – trovato magazzino pieno di merce contraffatta all’Esquilino

Roma – All’Esquilino, nella mattinata odierna, gli agenti della Polizia Locale hanno fatto irruzione all’interno di un locale di circa 1000 mq. Gli agenti, appartenenti al Gssu e allo Spe diretti dal dott. Lorenzo Botta, hanno scoperto dopo indagini e appostamenti un vero e proprio magazzino pieno- in maggioranza- di borse contraffatte, copie di marche famose e alla moda.

Roma – magazzino perquisito appartenente a uomo e donna di origine cinese

La perquisizione, effettuata su delega della procura di Roma, ha permesso di sottrarre dal mercato della contraffazione 1200 articoli falsi, che se venduti avrebbero fruttato un ricavo stimato tra i 20000 e i 40000 Euro. Il magazzino era gestito da una donna e un uomo, ambedue di nazionalità cinese e presenti al momento dell’intervento: durante i controlli amministrativi è stata poi scoperta una consistente evasione dei tributi, con omessi pagamenti della Tari per svariate decine di migliaia di euro.

Roma – Comandante Porta: proseguiamo con contrasto alla contraffazione

I due sono stati per ora multati 7500 Euro, in attesa dei provvedimenti che il Municipio stabilirà in base all’evasione dei tributi locali. “Continua il contrasto alla contraffazione- ha dichiarato il Comandante Porta- sia sul fronte operativo, sia con l’avvio della formazione del personale la prossima settimana con un seminario per il riconoscimento delle griffe false in attuazione del protocollo firmato tra Roma Capitale e Indicam”.