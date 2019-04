Roma: vinti 240.000 euro al Gioco del Lotto, centrata la quaterna

Roma – Nell’estrazione di martedi’ 9 aprile Il Gioco del Lotto che ha distribuito premi in tutta Italia. La vincita piu’ alta del concorso e’ stata ottenuta nel Lazio, a Roma, dove un fortunato giocatore ha realizzato una vincita di 240.000 euro giocando solo 2 euro sulla quaterna. Il giocatore ha scelto i numeri 4, 15, 34, 38 e ha optato per la Ruota di Firenze.

La giocata vincente e’ stata effettuata presso la ricevitoria di Stefano Ottaviani in via Tirreno 290. La vincita avvenuta ieri nella Capitale e’ la quinta vincita piu’ alta del 2019, a pari merito con quella conseguita a Napoli una settimana fa, il 2 aprile. Il Gioco del Lotto ha premiato tutta l’Italia: con l’estrazione del 9 aprile sono state infatti distribuite vincite per circa 6 milioni di euro su tutto il territorio nazionale.