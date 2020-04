Roma: viola sorveglianza per vedere fidanzata, denunciato

Entrambi sanzionati anche per misure di contenimento Coronavirus

Roma – Un 27enne romano e’ stato denunciato a piede libero dai Carabinieri della Stazione Roma Montespaccato. L’uomo, noncurante delle prescrizioni a cui era sottoposto, ha violato la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per incontrare la fidanzata.

Era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per precedenti reati, con obbligo di soggiorno nel Comune di Roma e di permanenza in casa dalle ore 21 alle ore 7 e la scorsa notte si e’ allontanato dalla sua abitazione, in via Cesare Lombroso, per incontrarsi con la fidanzata, 21enne romana, con precedenti.

Transitando su via di Torrevecchia, i Carabinieri hanno notato la coppia in strada e l’hanno fermata per un controllo. Dagli accertamenti e’ emerso che il 27enne aveva violato gli obblighi senza ne’ motivo ne’ alcuna autorizzazione ed e’ stato quindi denunciato all’Autorità giudiziaria. Entrambi sono stati sanzionati anche per aver violato le misure del Governo per il contenimento della diffusione del Covid-19.