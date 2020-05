Romeno muore in una baracca, ipotesi cause naturali

Roma – Ieri sera, intorno alle 20, i Carabinieri di Ostia hanno rinvenuto il cadavere di un romeno di 34 anni. Il corpo è stato trovato all’interno di una baracca, in zona Ostia Antica.

A dare l’allarme, un connazionale che divideva l’alloggio di fortuna con il 34enne.

La salma e’ stata portata al Policlinico di Tor Vergata per l’esame autoptico. Sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza e la causa piu’ probabile sembra quella della morte per arresto cardiocircolatorio.