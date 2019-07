Ruba portafoglio ad anziana signora ricoverata al Gemelli: arrestato

Roma – Ieri pomeriggio, un romano di 54 anni, con precedenti, e’ stato sorpreso dal personale della sicurezza interna del Policlinico Universitario A. Gemelli subito dopo aver rubato un portafoglio, ad un’anziana donna, ricoverata nel reparto di degenza. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, che lo hanno arrestato con l’accusa di furto aggravato.

L’attenta vigilanza del personale di sicurezza interna del Policlinico ha consentito di notare lo strano atteggiamento del 54enne che e’ stato fermato e trovato in possesso del portafoglio appena asportato all’ignara vittima 90enne. La refurtiva e’ stata interamente recuperata e restituita alla legittima proprietaria mentre il ladro e’ stato trattenuto ai domiciliari in attesa del processo. Lo scrive in una nota il Comando Provinciale Carabinieri Roma.