Ruba un auto, commette scippi e investe pedone: arrestato 39enne

Roma – Si e’ conclusa con un inseguimento in pieno giorno a Roma, la mattinata di scorribande di un 39enne romano, arrestato dai Carabinieri per duplice rapina aggravata, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate. È successo alle ore 12.30, quando i Carabinieri del Nucleo Radiomobile allertati dalla Centrale Operativa, al termine di un lungo inseguimento finito in via di Torrenova, hanno arrestato l’uomo gia’ sottoposto alla misura di sicurezza della liberta’ vigilata per precedenti reati.

I Carabinieri hanno accertato che, circa un’ora prima, il malvivente aveva rapinato un’autovettura ad una 25enne romana, e con la stessa auto aveva poi strappato la borsa contenente portafogli e oggetti personali ad una 37enne romana che camminava in strada, facendola cadere a terra violentemente. Intercettato il rapinatore, i Carabinieri si sono messi al suo inseguimento, durato circa 25 minuti, durante il quale il 39enne ha investito un pedone che stava attraversando la strada.

L’uomo, 72enne romano, e’ stato poi soccorso e ricoverato al Policlinico Tor Vergata, dove attualmente si trova non in pericolo di vita. I Carabinieri sono riusciti a fermare il malvivente e ad ammanettarlo non senza difficolta’. L’arrestato sara’ portato in carcere a Regina Coeli, come disposto dall’Autorita’ Giudiziaria.