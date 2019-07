Ruba in villa a Casal Palocco, vigilante lo blocca e arresta

Roma – Arrestato mercoledi’ sera un 36enne romano, S.M., per furto aggravato, in concorso con un’altra persona al momento ancora ignota. Presi in flagrante mentre erano intenti a rubare in una villetta in via Alessandro Magno, a Casal Palocco. Uno dei ladri e’ stato bloccato da un addetto alla vigilanza che ha chiamato immediatamente la Polizia. Sul posto e’ intervenuta una pattuglia del Commissariato ‘Lido di Roma’ che ha sottoposto a perquisizione personale l’uomo. È stata controllata anche l’autovettura del ladro dove sono stati rinvenuti gli oggetti utilizzati per l’infrazione: mazze in acciaio, chiavi inglesi, forbici, chiavi esagonali. Questo materiale e’ stato sequestrati mentre e’ stata recuperata e restituita alla proprietaria tutta la refurtiva. Proseguono le indagini per l’individuazione del complic