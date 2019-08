Roma – Sono ancora in corso, da parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Borgo, le indagini volte ad individuare l’uomo che, insieme al soggetto arrestato, nei giorni scorsi ha messo a segno un furto, di ingente valore, in piazza Adriana. Vittima un turista che, con la sua famiglia a bordo di un auto, stava dirigendosi in via Crescenzio. L’uomo, ad un certo punto accorgendosi di aver forato la ruota dell’autovettura, in piazza Adriana, e’ stato costretto ad accostare e fermarsi.

Pochi minuti di distrazione sono costati cari al turista e alla sua famiglia. Mentre la vittima infatti veniva distratta da uno dei due malviventi, avvicinatisi a bordo di uno scooter, l’altro complice si appropriava di uno zaino poggiato sul sedile posteriore. La scusa quella di fornire aiuto per scaricare le valige e montare la ruota di scorta. In poco tempo il turista si e’ accorto che lo zaino non era piu’ nell’auto, ma purtroppo l’uomo ed il suo complice si erano gia’ allontanati a bordo dello scooter. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti hanno potuto accertare che lo scooter a bordo del quale viaggiavano i due ladri, era stato noleggiato.

Sono cosi’ iniziati servizi di osservazione presso l’agenzia dove lo scooter era stato noleggiato. Proprio li’ i poliziotti sono riusciti a bloccare il soggetto, 32enne di origine algerina, il quale aveva ancora indosso gli indumenti del giorno della commissione del reato: un paio di jeans, con risvolti all’altezza delle ginocchia, scarpe da ginnastica grigio- azzurre, maglietta a maniche corte sempre grigia ed un paio di occhiali da sole marroni. Perquisito lo scooter, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 755 euro in contanti, un telefono cellulare e diverse sim card. L’uomo e’ stato sottoposto a Fermo perche’ gravemente indiziato del furto dello zaino commesso in concorso con un’altra persona, per la quale proseguono le indagini.