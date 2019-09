Rubano auto in parcheggio fermata San Pietro: tre arresti

Roma – Viene svegliato da un forte rumore e quando si affaccia dal balcone di casa nota tre uomini intenti a rubare dentro delle autovetture in sosta all’interno del parcheggio vicino alla fermata dell’autobus “San Pietro” sulla Cassia. Immediatamente da l’allarme al 112 NUE, che gira la telefonata alla Sala Operativa della Questura di Roma. Gli operatori del 113 acquisite tutte le notizie utili le diramano ai poliziotti del Reparto Volanti e dei commissariati Villa Glori e Flaminio Nuovo che nel frattempo si stavano recando sul posto. Le minuziose descrizioni hanno permesso agli agenti della Polizia di Stato di individuare i ladri che, nel frattempo, continuavano ad aggirarsi intorno ad alcune autovetture ferme. Fermati, alla richiesta di cosa stessero facendo, non hanno saputo dare contezza. Notate diverse autovetture danneggiate, i poliziotti hanno proceduto al controllo dei tre. B.R. 19enne romano, e’ stato il primo ad essere stato identificato, controllato aveva nella tasca destra del pantalone un paio di occhiali da sole con relativa custodia di una nota marca e delle monete, restituiti al legittimo proprietario. Il secondo Q.D.M. 19enne romano che e’ stato trovato in possesso di un power bank marca Anker di colore nero, una sacchetta nera con dentro occhiali da sole di marca tutto sequestrato. Infine, indosso al terzo, S.T.S., stessa eta’ dei complici, hanno trovato un paio di occhiali da solee un coltello multiuso tutto sequestrato. I tre, accompagnati negli uffici di Polizia, sono stati arrestati per furto aggravato continuato in concorso. Il materiale sequestrato successivamente e’ stato restituito in fase di denuncia ai proprietari delle autovetture danneggiate. Lo comunic ain una nota la Questura di Roma.