Rubano materiale per realizzare raddoppio tratta ferroviaria: due arresti

Roma – Ieri mattina, i Carabinieri della Stazione di Tivoli Terme hanno arrestato due cittadini romani, un 54enne e un 23enne, entrambi senza occupazione e con precedenti, sorpresi a fare razzia di materiale e attrezzi, all’interno di un cantiere ferroviario in via Cesurni. Transitando lungo la via, i Carabinieri hanno notato i due uomini mentre stavano caricando su un furgone, a loro in uso, due carrucole metalliche con tiranti e corde in acciaio della lunghezza di circa 15 metri.

Il materiale, che era custodito in un’area cantiere, e’ risultato di proprieta’ della societa’ che sta realizzando il raddoppio della linea ferroviaria tra le stazioni FS di Lunghezza e Guidonia Montecelio. Tutta la refurtiva e’ stata recuperata dai Carabinieri e restituita. Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, come disposto dall’Autorita’ Giudiziaria.