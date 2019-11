Rubano portafogli a ragazza: una denuncia e un arresto

Roma – Il furto e’ avvenuto martedi’ scorso intorno alle ore 13.40 in via di Torrevecchia a Roma da parte di due sorelle di etnia rom. Queste ultime avevano individuato come vittima una giovane ragazza con indosso uno zaino e dopo averla pedinata per un po’, approfittando forse di un momento di distrazione, le avevano sfilato il portafogli che teneva custodito proprio all’interno dello zaino. La vittima, accortasi sin da subito della presenza e dell’atteggiamento sospetto delle giovani donne, quando poi ha scoperto di essere stata derubata ha immediatamente ricollegato il furto alle due.

In quel momento transitava sul posto una pattuglia di agenti della Polizia di Stato del commissariato Primavalle e la loro attenzione e’ stata immediatamente richiamata dalla vittima che ha chiarito loro la dinamica dei fatti, spiegando tutto quello che era successo durante la passeggiata. Le borseggiatrici, ancora sul posto, capendo di essere state scoperte, hanno tentato di disfarsi della refurtiva lanciando il portafogli proprio contro la legittima proprietaria. A quel punto la maggiorenne è stata arrestata per furto con destrezza mentre per la sorella, minorenne, successivamente affidata alla madre, e’ stata disposta la denuncia in stato di liberta’.