Sabotaggio al San Camillo: Carabinieri indagano

Roma – I carabinieri della compagnia Trastevere di Roma indagano sul sabotaggio delle apparecchiature del laboratorio per i test del coronavirus avvenuto questa notte all’ospedale San Camillo. I militari stanno effettuando i rilievi nel laboratorio e gli altri accertamenti del caso, dopo la denuncia presentata in mattinata. Al vaglio dei militari, eventuali registrazioni di telecamere che potrebbero aver ripreso i responsabili. I militari, al momento, si trovano all’ospedale per un sopralluogo.