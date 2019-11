Sacchi. Arrestato 22enne che fornì pistola ad aggressori

Roma – Marcello De Propris, 22 anni, di San Basilio, e’ tra i destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa dal gip della Capitale nell’ambito dell’omicidio di Luca Sacchi, ucciso con un colpo di pistola alla testa la notte del 23 ottobre scorso davanti a un pub in zona Colli Albani, a Roma – per concorso in omicidio. Per gli inquirenti e’ stato il 22enne a fornire la pistola a Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, entrambi gia’ in carcere per l’omicidio del 24enne