Sacchi, droga pronta ma trattativa saltata causa rapina

Roma – Lo stupefacente era gia’ stato confezionato in balle e la ragazza destinataria della misura dell’obbligo di presentazione alla p.g., ovvero Anastasiya, aveva gia’ pronto il denaro nello zaino, 70 mila euro, che aveva mostrato a un emissario di Valerio Del Grosso, ma la cessione non si realizzava perche’ i fornitori, pur raggiunto l’accordo, decidevano di rapinare gli acquirenti della grossa somma senza consegnare la droga. Il particolare e’ emerso nell’incontro con la stampa in merito all’omicidio di Luca Sacchi avvenuto il 23 ottobre nella zona di Colli Albani di Roma.