Sacchi. Gip: nessun dubbio su rapina e omicidio

Roma – “Non vi sono dubbi sulla dinamica dei fatti che hanno portato alla morte di Sacchi”. E’ quanto emerge dall’ordinanza di custodia cautelare del Gip, Costantino De Robbio, a carico dei 5 indagati. La morte del 24enne personal trainer, ucciso il 23 ottobre scorso nella zona di Colli Albani, a Roma, “e’ sopravvenuta in seguito ad un colpo di arma da fuoco alla testa esplosogli da distanza di due metri da uno dei due giovani che, pochi istanti prima, erano sopraggiunti a bordo di un’autovettura per aggredirli”. A riferire in maniera concordante la stessa versione ai Carabinieri del Nucleo Investigativo sono ben quattro testimoni oculari.

“Del Grosso e Pirino sono scesi e si sono diretti verso la coppia, armati uno di una mazza di ferro e l’altro di una pistola”. Subito dopo, Pirino, ha colpito alla nuca “con una mazza di ferro” Anastasiya “intimandole di dargli lo zaino”. Questo ha scatenato la reazione di Sacchi che “ha atterrato l’aggressore”. Qui interviene Del Grosso che “ha estratto la pistola e lo ha ucciso”. I due si sono dunque allontanati portando con se’ lo zaino, definito dagli inquirenti “cio’ che evidentemente costituiva il fine a cui tutta la loro azione era stata preordinato”. “La scena descritta – spiega il Gip – e’ dunque indubitabilmente quella di una rapina sfociata in un omicidio”.