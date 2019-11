Sacchi, in zaino Anastasiya 70mila euro per acquisto 15kg droga

Roma – Settantamila euro per l’acquisto di 15 kg di droga, in particolare marijuana. Questa la quantita’ di denaro che sarebbe stata all’interno dello zaino di Anastasiya, la fidanzata di Luca Sacchi, ucciso con un colpo di pistola alla testa nella notte del 23 ottobre scorso davanti a un pub, in zona Colli Albani, a Roma. E’ quanto emerso nel corso dell’incontro con la stampa in Procura, alla presenza del procuratore facente funzioni, Michele Prestipino, e del procuratore aggiunto Nunzia D’Elia, sugli sviluppi dell’indagine che hanno portato all’emissione di cinque misure cautelari.