San Basilio, controlli portano a 2 arresti e sequestro droga e armi

Roma – Nel pomeriggio di sabato 8 febbraio, gli investigatori della Polizia di Stato della Squadra Mobile romana, 6 Sezione Falchi “Contrasto al crimine diffuso”, hanno condotto 2 distinte operazioni a San Basilio e Quarticciolo. L’azione di contrasto posta in essere e’ diretta soprattutto verso il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, particolarmente visibile in alcune piazze di spaccio capitoline. Ad essere tratto in arresto e’ stato un minore italiano, residente nel quartiere Quarticciolo, presso la cui abitazione sono state rinvenute 2 pistole, un revolver ed una semiautomatica, oltre diversi proiettili e 10 involucri di cocaina.

Le pistole, occultate all’interno di un armadio, erano custodite in una busta piena di sale, per evitare che l’umidita’ dell’ambiente potesse intaccarne la funzionalita’. Il minore, su disposizione del magistrato della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, e’ stato associato presso il Centro di Prima Accoglienza competente in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Nelle stesse ore, un’altra aliquota dei Falchi della Squadra Mobile ha condotto una perquisizione domiciliare presso un appartamento di San Basilio, dove a carico di un italiano poco piu’ che maggiorenne, sono state sequestrate 132 dosi confezionate di cocaina, quantitativo in grado di consentire la produzione anche di 500 dosi singole. L’italiano e’ stato arrestato per i reati di detenzione di stupefacenti finalizzata allo spaccio e messo a disposizione alla Procura della Repubblica. Le attivita’ sopra descritte si innestano nel quadro della piu’ ampia strategia di contrasto alla criminalita’ romana, che quotidianamente vede impegnati, oltre ai poliziotti della Squadra Mobile, anche quelli dei Commissariati e degli altri Uffici di Polizia dislocati sul territorio.