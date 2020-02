San Basilio, ieri avviato sgombero e bonifica Casale del Vascone

Roma – Sono iniziate ieri mattina le operazioni di sgombero e bonifica del “Casale del Vascone” all’interno del Parco Regionale Urbano di Aguzzano. Gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti per dare esecuzione a un provvedimento di recupero di una struttura del Dipartimento Tutela Ambientale, insieme a personale del Servizio Giardini, del Municipio IV, della Sala Operativa Sociale e del Commissariato “S. Basilio” della Polizia di Stato.

Due le persone identificate e denunciate per occupazione abusiva di area pubblica. La coppia, di nazionalita’ rumena, e’ stata trasportata presso il policlinico Umberto I per accertamenti medici: sulla donna, di 67 anni, pendeva una nota di rintraccio sanitario per una segnalazione di tubercolosi. Al termine delle procedure sanitarie del caso, verra’ fornita ai due l’assistenza alloggiativa richiesta. Il Dipartimento Tutela Ambientale, recuperato l’immobile, ha dato avvio alle operazioni di bonifica, con rimozione di rifiuti, masserizie, suppellettili, ed alla messa in sicurezza dell’area, al fine di evitare nuove occupazioni. Cosi’ in un comunicato la Polizia locale di Roma Capitale.