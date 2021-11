San Basilio, scontro bus-auto: due feriti lievi

Roma – Questa mattina a San Basilio, in via San Severino Marche all’incrocio con via Civitanova Marche, è avvenuto uno scontro frontale fra un autobus, linea 404 corsa scolastica Rebibbia, e un’auto.

Il conducente dell’auto, un italiano classe 1975, e il passeggero sono stati portati in ospedale, il primo con codice azzurro il secondo con codice arancione. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale di Roma Capitale gruppo Tiburtino. Chiusa la viabilità fra via Nino Tamassa e via Muccia. (Agenzia Dire)