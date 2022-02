San Basilio, terminate operazioni sgombero alloggio Ater: quattro denunce

Roma – Sono terminate le operazioni per liberare due alloggi Ater occupati abusivamente, nel quartiere di San Basilio. Ad eseguire il provvedimento di rilascio, emesso dall’Azienda Territoriale per l’ Edilizia Residenziale Pubblica, gli agenti della Polizia di Roma Capitale, con i Gruppi Gssu (Gruppo sicurezza sociale urbana) e Spe (Sicurezza Pubblica emergenziale), diretti dal Vice Comandante Dott. Stefano Napoli, con l’ausilio della Polizia di Stato.

Tre degli occupanti, due uomini e una donna, erano stati già denunciati per occupazione abusiva dai caschi bianchi nel corso di precedenti controlli.

Per l’immobile di via Fabriano, gli operanti avevano anche proceduto nei confronti del responsabile per gli abusi edilizi rilevati. Oggi la denuncia è scattata anche per un’altra donna, trovata nell’appartamento di via Montegiorgio. Così in un comunicato la Polizia locale di Roma Capitale. (Agenzia Dire)