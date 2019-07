Roma – Incidente questa mattina a Roma, intorno alle 8, in piazza San Cosimato, nel quartiere di Trastevere. Il conducente di un mezzo dell’Ama, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo colpendo due panchine e un gazebo. È intervenuta sul posto una pattuglia del I Gruppo Centro della Polizia locale di Roma Capitale. L’uomo e’ stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale Fatebenefratelli.