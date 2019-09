San Giovanni, sei rapine in 26 minuti: caccia al rapinatore

Roma – E’ caccia all’uomo che ieri in zona San Giovanni a Roma ha messo a segno sei rapine nel giro di 26 minuti. L’uomo, armato di pistola, ha iniziato il suo personalissimo ‘tour’ alle 15.40 in via Cristoforo Colombo dove ha puntato l’arma contro uno scooterista e lo ha derubato del mezzo. A bordo del motociclo, 10 minuti piu’ tardi, alle 15.50, e’ entrato in una farmacia in piazza delle Roselle, ha minacciato i presenti, ma qualcosa deve essere andato storto perche’ il rapinatore ne e’ uscito poco dopo a mani vuote. Non contento, alle 15.52, in via Siria, sempre pistola alla mano, e’ entrato in un negozio e si e’ portato via 500 euro. Ore 16.01, in via Britannia il bandito ha rapinato un’altra farmacia portando via dalla cassa 900 euro. Due minuti piu’ tardi, alle 16.02 in piazza Tuscolo e’ toccato a un forno ricevere la visita del rapinatore, che si e’ impossessato di altri 900 euro. Ultimo colpo alle 16.06 in via Magna Grecia, dove l’uomo ha fatto visita ad un supermercato e si e’ impossessato di 500 euro. Immediate le ricerche da parte della Polizia, attualmente sulle tracce del misterioso rapinatore che in 26 minuti e’ riuscito a mettere le mani su uno scooter e su 2.800 euro in contanti. Del caso sono stati informati la Squadra Mobile, la Scientifica e i commissariati Colombo e San Giovanni. Al vaglio, tutte le immagini delle telecamere di sorveglianza dei vari esercizi commerciali.