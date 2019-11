San Paolo, in largo Da Vinci ladro ruba stemmi auto

Roma – Un ladro è stato fermato in flagranza di reato mentre cercava di rubare gli stemmi dell auto in sosta in zona San Paolo. La vicenda ha avuto luogo la notte del 3 novembre.

Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in largo Leonardo Da Vinci, e hanno rintracciato un romano di 23 anni mentre stava danneggiando le vetture per asportare gli stemmi delle varie case automobilistiche.

Gli agenti hanno poi cercato di fermare l’uomo, che ha reagito opponendo resistenza e colpendo i poliziotti. L’uomo è stato arrestato e ora dovrà rispondere dei reati di furto aggravato, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.