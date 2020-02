San Paolo-Marconi, controlli straordinari: una denuncia e un sequestro

Roma – Nel pomeriggio dell’11 febbraio, i poliziotti hanno proceduto a controlli nel territorio di competenza con il Sistema di Intervento Modulare ad Alto Impatto S.I.M. Al servizio hanno partecipato i reparti operativi del Reparto Prevenzione Crimine, le unita’ cinofile della Polizia di Stato, le unita’ operative della Guardia di Finanza e le unita’ della Polizia Locale di Roma Capitale. Nel corso del servizio sono stati controllati in particolare i treni della tratta metropolitana della linea B fermate Marconi, Basilica San Paolo e Garbatella, nonche’ i treni in partenza sulla linea metropolitana Roma-Lido.

Durante le operazioni sono state identificate 461 persone, controllati 94 veicoli, effettuati 6 verbali per sanzioni al codice della strada, 1 verbale di sequestro di 50 calzature per marchio contraffatto, 1 sanzione per violazione amministrativa di detenzione di sostanza stupefacente ed 1 denuncia in stato di liberta’ per il reato di porto d’armi o oggetti atti ad offendere. Nella circostanza sono state, altresi’, sequestrate diverse dosi di hascisc ed un’arma snodata utilizzata anche in arti marziali, cd. “nunchaku”.