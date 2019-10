Roma – Continuano i controlli nelle zone San Paolo e Ostiense da parte del VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale. Questa notte gli agenti hanno accertato una vasta serie di violazioni amministrative in 15 attività della zona, elevando oltre 10.000 euro di sanzioni. Particolare attenzione ai minimarket ed alla somministrazione di alcolici fuori dall’orario consentito. In un caso un minimarket è stato multato di circa 7.000 euro perchè vendeva birra e superalcolici ben oltre l’orario consentito. Sequestrati decine di articoli perchè privi dell’indicazione sulla provenienza dei prodotti. Al termine sono state inviate al municipio due richieste di sospensione e chiusura per altrettanti esercizi commerciali, all’interno dei quali è stata constatata una serie reitarata di violazioni di legge e di norme relative il Regolamento di Polizia Urbana.