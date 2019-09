Santa Maria di Galeria, ponticello crolla al passaggio di un camion

Roma – All’ora di pranzo del 25 settembre il ponticello di via Boccioleto, nella zona di Santa Maria di Galeria, è crollato sotto il peso di un camion contenente brecciolino e altri materiali per il rifacimento stradale. Il conducente, rimasto incastrato, è stato liberato grazie all’intervento dei vigili del fuoco e successivamente portato al Gemelli in codice giallo. La Polizia di Roma Capitale ha offerto assistenza ai residenti del quartiere, isolati dopo il crollo del ponticello, e sono ora al lavoro con il Municipio per trovare una viabilità alternativa.