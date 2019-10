Roma – Un uomo senza documenti e dall’eta’ apparente tra i 20 e i 30 anni e’ stato ritrovato impiccato all’interno del Parco dell’Insugherata, in via Pierpaolo Pasolini, in zona Trionfale. Il rinvenimento del corpo, ormai privo di vita, e’ avvenuto intorno alle 15. Ad allertare la Polizia e’ stato il 118. Sul posto gli uomini del Reparto Volanti e della Polizia Scientifica. Indagini in corso.