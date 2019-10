Schianto su via Cassia: bus Atac contro albero, decine le persone rimaste ferite

Roma -Brutale scontro questa mattina sulla via Cassia, collocata al nord della Capitale. L’episodio, che ha visto un autobus di linea Atac schiantarsi contro il fusto di un albero, è stato registrato attorno alle ore 9 odierne. Ancora da accertare le dinamiche che hanno portato il bus numero 301 a colpire la grossa pianta, provocando decine di fertiti tra i passeggeri a bordo.

Sul posto sono repentinamente sopraggiunte alcune squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma, accorse in zona Tomba di Nerone per estrarre i malcapitati e porre in sicurezza l’intero perimetro dello schianto. Sul luogo anche pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, per via anche dell’intenso traffico formatosi sulla strada.

Al momento si riscontrano almeno 2 persone rimaste ferite gravemente nel sinistro, trasferite entrambe in codice rosso in ospedale.