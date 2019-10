Sciopero Roma 25 ottobre: informazioni utili

Roma – Domani, venerdì 25 ottobre, Roma si ferma, e saranno i trasporti ad essere maggiormente colpiti dalle proteste generali. A Roma, oltre alle proteste dei sindacati autonomi, ci sarà anche quello dei sindacati confederati, in aperta protesta contro il Comune per la situazione legata alle partecipate, oltre che per il degrado in cui versa la città.

Sciopero generale nazionale

Stop dei sindacati Sgb-Cub, SI Cobas, Usi Ait e sciopero di 24 ore. Interessate dallo sciopero saranno sia la rete Atac che la lina Roma Tpl in periferia. Saranno quindi a rischio le corse di metro, tram, autobus e ferrovie. Saranno comunque presenti le fasce di garanzia 5:50-8:30 e 17-20. Per chi utilizza le linee notturne, potranno esserci disagi già a partire da mezzanotte di oggi, mentre il servizio sarà regolare nella notte tra venerdì e sabato.

Ci sarà anche sciopero per gestione partecipate

Visto lo sciopero di 24 ore proclamato dagli autonomi, è a rischio l’agitazione di sole 4 ore decisa da Cgil, Cisl e Uil. Lo stop, dalle 20 alle 24, era stato pensato per consentire a tutti i dipendenti delle partecipate di potersi recare in Campidoglio la mattina per prendere parte alla manifestazione.

Sciopero linee Cotral

Sciopero anche in Cotral, indetto dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Uiltrasporti, Fit-Cisl, Cobas, Ugl-Fna, Usi-Ait, Cub, Faisa Cisl e Sgb, che avrà durata di 24 ore, sempre con le fasce di garanzia fino alle 8:30 e 17-20.

Sciopero servizio ferroviario

Anche per i treni sciopero di 24 ore, con possibilità di ritardi, cancellazioni o variazioni di orari dalle 21 del 24 ottobre alle 21 del 25. Anche i convogli a lunga percorrenza di Trenitalia potrebbero subire variazioni.

Anche Italo ha predisposto tutte le misure in linea con la normativa vigente, in modo da tutelare i viaggiatori. Treni regionali e suburbani saranno garantiti nelle fasce orarie 6-9 e 18-21.