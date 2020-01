Roma – “Lunedi’ 13 gennaio servizio di bus a rischio sulle linee periferiche gestite dalla societa’ Roma Tpl per lo sciopero di 24 ore indetto dal sindacato Usb.

La regolare percorrenza sara’ garantita solo fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. L’agitazione non interessera’ la rete Atac”. Lo ha comunicato in una nota l’Agenzia per la Mobilita’ di Roma Capitale.