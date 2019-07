Sciopero Tpl: dalle 12.30 alle 16.30 mezzi pubblici si fermano

Roma – Oggi a Roma il settore dei trasporti si ferma per 4 ore, dalle 12.30 alle ore 16.30, a causa dello sciopero nazionale a cui hanno aderito le segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti e, separatamente, le segreterie territoriali Ugl Autoferrotramvieri, Faisa Cisal e SLM Fast Confsal. Durante lo sciopero non saranno garantiti il servizio sull’intera rete Atac e quello delle biglietterie, mentre nelle stazioni delle metro che resteranno eventualmente aperte non sara’ garantito il funzionamento di ascensori, montascale e scale mobili.

Infine, non sara’ garantito il servizio dei bus sostitutivi della ferrovia Roma-Viterbo. Lo sciopero riguarda anche la rete bus gestita da RomaTpl e da Cotral (stesse modalita’ della rete Atac, quattro ore, dalle ore 12.30 alle ore 16.30) e la rete delle ferrovie regionali gestite da Trenitalia (dalle 9 alle 17). Lo sciopero e’ stato proclamato con la seguente motivazione: “Criticita’ nel settore del trasporto pubblico locale in ordine alle infrastrutture, alle regole, al confronto politico, al diritto di sciopero”.