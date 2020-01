Scippa collanina d’oro da collo 26enne: un arresto all’Eur

Roma – I Carabinieri della Stazione Roma EUR hanno arrestato un 23enne originario della provincia di Napoli, con precedenti, subito dopo avere scippato una collanina ad un altro ragazzo, frequentatore della “movida” nell’area di piazzale Guglielmo Marconi.

Il malvivente, confondendosi tra gli altri giovani, si e’ avvicinato ad un 26enne romano e gli ha strappato la collana d’oro che portava al collo. Alla reazione della vittima, il 23enne, l’ha minacciata e dopo essersi svincolato si e’ dato alla fuga.

I Carabinieri arrivati sul posto, a seguito di una segnalazione giunta al 112, hanno raccolto la descrizione del malfattore e dopo pochi minuti lo hanno intercettato e bloccato, recuperando la collana.

L’arrestato e’ stato accompagnato in caserma, in attesa del rito direttissimo che ci sara’ questa mattina presso le aule di piazzale Clodio, dovra’ rispondere del reato di rapina. Cosi’ in un comunicato il Comando Provinciale Carabinieri Roma.