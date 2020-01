Scontro mortale sulla Martana: ragazzo di 27 anni perde vita

Viterbo – Nella mattinata di oggi, poco prima delle 9, all’incrocio per localita’ le Mosse, tra la strada Martana e la strada Verentana, due macchine si sono scontrate frontalmente. Entrambi i veicoli erano condotti da ragazzi.

All’arrivo dei soccorsi del 118 uno dei due autisti, un giovane di 22 anni, era fuori dall’auto in buone condizioni, mentre per l’altro, un ventisettenne residente a Valentano, i sanitari non hanno potuto fare nulla se non constatarne il decesso.

Ancora da chiarire la dinamica dell’impatto. Sul posto, oltre al personale sanitario, presenti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.