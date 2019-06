Roma – La Polizia locale di Roma Capitale ha rintracciato un italiano e un romeno, rispettivamente proprietario e custode del cavallo coinvolto nell’incidente due giorni fa, dove e’ deceduto un uomo in sella alla sua moto sulla via Ostiense. Entrambi sono stati denunciati per concorso in omicidio e omessa custodia. Dovranno rispondere all’Autorita’ giudiziaria.