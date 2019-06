Scontro tra scooter e cavallo: muore motociclista a Tor di Valle

Roma – Incidente mortale a Roma poco dopo la mezzanotte in via Ostiense, all’altezza dell’incrocio con via del Trotto nella zona di Tor di Valle. A perdere la vita un motociclista del 1967 che viaggiava a bordo di uno scooter entrato in collisione con un cavallo. A dare l’allarme e’ stata una chiamata al 112 che avvertiva appunto della presenza di alcuni cavalli in strada.

Al loro arrivo sul posto gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale hanno trovato il motociclista morto e 150 metri piu’ avanti un cavallo ferito. La salma dell’uomo e’ stata portata al cimitero del Verano. Il cavallo, con microchip, non verra’ abbattuto perche’ ha riportato solo una ferita alla zampa posteriore. Intanto gli agenti della Polizia locale del gruppo Monteverde e del Gpit si trovano nella zona dell’incidente per rintracciare il proprietario dell’animale. Indagini in corso.