Scontro scooter-ramo su Via del Mare, grave 73enne

Roma – Un uomo di 73 anni oggi sulla Via del Mare ha perso il controllo del suo scooter, andando contro la vegetazione a lato strada e centrando in pieno un ramo. L’uomo è rimasto ferito ed è stato portato all’ospedale Grassi di Ostia in codice rosso, dove è stato ricoverato in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto al km 15,600 della via del Mare, in direzione Roma. Sul posto si sono immediatamente recati sia la Polizia Locale di Roma Capitale che il personale medico. L’uomo non è in pericolo di vita, ma vanno approfonditi i motivi che hanno determinato la perdita del controllo del mezzo da parte del 73enne.