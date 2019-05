Scontro scooter-suv su viadotto Magliana: 2 feriti, uno grave

Roma – Disagi al traffico questa mattina a Roma in zona Eur a causa di un incidente tra un suv e un maxi scooter avvenuto sul viadotto della Magliana, all’altezza dell’hotel Sheraton. Lo scontro tra i due mezzi, avvenuto attorno alle 7, ha causato due feriti.

L’autista del suv non e’ grave ed e’ stato medicato in codice giallo. È in codice rosso all’ospedale San Camillo, invece, l’uomo di 45 anni che si trovava alla guida dello scooter. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli uomini del gruppo Eur della Polizia locale di Roma Capitale.