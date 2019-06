Roma – È stato ricoverato in codice rosso all’ospedale San Giovanni, un motociclista italiano di 58 anni che questa mattina, poco prima delle 8, e’ rimasto coinvolto in un’incidente stradale con un’auto, in Via dell’Almone, all’altezza della fonte Egeria. Sul posto e’ intervenuto il gruppo Tintoretto della Polizia di Roma Capitale.