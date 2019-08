Scoperta e sequestrata discarica abusiva di 3mila mq a Torvaianica

Roma – Sequestrata questa mattina un’area privata di 3mila mq a Torvaianica, in via Siviglia, dove era stata realizzata una discarica abusiva di rifiuti speciali, in particolare scorie cementizie. L’operazione, condotta dal Nucleo di controllo ambientale della Polizia locale di Pomezia nell’ambito delle attivita’ di contrasto all’abbandono dei rifiuti, ha portato al sequestro dell’area e alla denuncia del proprietario presso la Procura della Repubblica. Lo stesso dovra’, come previsto dalla normativa, provvedere immediatamente alla bonifica del sito. Cosi’ una nota del Comune.

“Ringrazio la Polizia Locale- ha dichiarato il sindaco Adriano Zuccala’- questa importante operazione dimostra l’attenzione e il costante monitoraggio dell’Ente in materia ambientale. La lotta contro chi abbandona rifiuti per strada o in terreni privati, cosi’ come il controllo continuo del territorio, sono una delle priorita’ della nostra Amministrazione”.