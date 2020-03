Scoperti a bere in circolo privato: denunciata la titolare

Roma – Un circolo privato in piena attivita’, contravvenendo alle disposizioni sul contrasto della diffusione del COVID 19, e’ stato scoperto dalla Polizia locale di Roma nella zona di Torre Angela. Il locale somministrava abusivamente bevande alle persone non iscritte. Ieri sera, durante i controlli sulle norme a tutela della sicurezza e salute pubblica, gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma hanno riscontrato l’apertura del circolo e rinvenuto un gruppo di persone all’interno. Il locale e’ stato chiuso, la titolare, una donna di nazionalita’ nigeriana di 38 anni, e’ stata denunciata e quattro suoi connazionali sono stati accompagnati per ulteriori accertamenti presso il centro di foto segnalamento in quanto privi di documenti. Nei confronti della responsabile e’ scattata anche una sanzione amministrativa di 3mila euro per la somministrazione abusiva.