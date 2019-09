ScuolaZoo domani a Rainbow Magicland

Roma – Domani, sabato 14 settembre, andrà in scena l’esclusivo party targato ScuolaZoo, che da appuntamento al parco divertimenti Rainbow Magicland.

Dalle ore 22.30 e fino alla mezzanotte e mezza, possibilità per scatenarsi con la community di studenti più grande d’Italia.

Due ore a ritmo di musica e colpi di ballo, grazie a DJ e vocalist che si alterneranno in consolle ed il resto dello staff che si esibirà in vari tormentoni, dando vita ad una mega festa all’insegna del divertimento.

Il biglietto d’ingresso a tariffa speciale garantirà l’accesso al parco già a partire dalle ore 18, con possibilità di poter usufruire di tutte le attrazioni presenti al proprio interno e a tutti gli altri spettacoli in programma.

Per questo evento speciale, Rainbow Magicland chiuderà i battenti a l’una di notte.