Scuole aperte anche a Pasqua: 18 istituti accettano progetto

Roma – Viene consolidato e rafforzato a Roma il progetto ‘Scuole aperte’, che nasce per rispondere al bisogno di proporre un’opportunita’ ai bambini e ai ragazzi durante le vacanze scolastiche, tramite attivita’ educative di qualita’ e assicurando inoltre un sostegno ai genitori che lavorano. Per il 2019 viene confermata l’apertura delle scuole durante l’estate e a Natale, introducendo la novita’ di Pasqua.

I fondi stanziati in tutto il 2019, per l’apertura durante le vacanze, sono complessivamente pari a 390mila euro. Ogni proposta progettuale deve prevedere diverse attivita’, suddivise per fasce di eta’ (3-5 anni, 6-9 anni e 10-13 anni). Per le vacanze pasquali sono state accettate 18 proposte progettuali. Le scuole resteranno aperte anche durante i giorni del ponte. Le attivita’ si svolgeranno il 18, 19 23, 24 e 26 aprile.

I 18 istituti comprensivi potranno avvalersi delle risorse interne alle scuole e delle associazioni attive sui territori, sulla base dei progetti gia’ approvati dal Consiglio di Istituto. I progetti prevedono un ventaglio ampio ed eterogeneo di attivita’: corsi di lingua; laboratori di attivita’ ludico-motorio-espressive; laboratori di teatro e di artigianato; percorsi di invito alla lettura; teatro; fumettistica e musical; attivita’ musicali; informatica.

Le attivita’ vengono erogate tutte a titolo gratuito e saranno aperte anche ai bambini del territorio iscritti alle scuole limitrofe. L’assessore alla Persona, Scuola e Comunita’ solidale, Laura Baldassarre, sottolinea come venga “rinsaldato il percorso finalizzato a rendere le scuole dei forti punti di riferimento sui territori, investendo progressivamente a favore della loro apertura durante tutta la giornata e durante tutto l’anno. In questo modo si rafforzano legami e coesione tra le scuole, le famiglie e le realta’ che tutti i giorni operano sui territori”.