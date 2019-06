Seconda prova maturità: Tacito e Plutarco al classico, matematica e fisica allo scientifico

Roma, 20 giu. – Tacito e Plutarco sono gli autori usciti alla seconda prova dell’esame di maturita’ per i licei classici. Da quest’anno una prova ‘doppia’ che prevede due materie caratterizzanti il percorso di studi.

MATURITÀ, LE TRACCE DI GRAFICA E ARCHITETTURA ALL’ARTISTICO

Gli studenti dei licei artistici dell’indirizzo grafica alle prese con la seconda prova dell’esame di maturita’ dovranno vedersela con la realizzazione di logo, locandina e invito all’inaugurazione di un nuovo spazio espositivo e scuola d’arte. All’indirizzo architettura invece i maturandi dovranno ideare e realizzare un museo dello spazio tenendo conto che sara’ principalmente dedicato ai giovani e alle scuole.

MATURITÀ, LE TRACCE DI FISICA E MATEMATICA ALLO SCIENTIFICO

Sia matematica che fisica alla seconda prova dell’esame di maturita’ per i licei scientifici. I maturandi sembra debbano vedersela con un quesito sulla circuitazione del campo magnetico per fisica, mentre per matematica sarebbe uno studio di funzione il problema da risolvere.